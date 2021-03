Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że mają gorsze szanse na karierę i dobrą pracę. Czy pandemia to nasiliła? Anna Skoczylas twierdzi, że jedyne co zmieniła pandemia to zarządzanie i organizację pracy. Jak podkreśla w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) w trakcie home office pracujemy w tym samym miejscu, gdzie jednocześnie uczą się dzieci i często pracuje partner. To wymaga nowej organizacji oraz zrozumienia dla siebie samej.

Jak przeorganizować pracę i życie prywatne?

Przeorganizowanie życia w domu w związku z pandemią, jest możliwe, ale wymaga współpracy nie tylko kobiety, która jest zaangażowana w tę sytuację. Bo jeśli mówimy o domu, to wymaga to zaangażowania partnera. Czasem dziadków. Czasem po prostu zdelegowania tego, może dotrudnienia kogoś, kto pomoże przy dzieciach – zauważa Skoczylas.

Jeżeli by to dotyczyło firmy, to też wymaga to przeorganizowania i może zmiany zasad i norm, jakie panują w zespołach. Żeby właśnie dać kobietom większą elastyczność, jeśli chodzi o czas pracy. A kobiety są przeważnie same z siebie bardzo samodzielne i zdyscyplinowane, często zdalnie pracują jeszcze więcej niż gdyby były w biurze. Da się to rozwiązać, ale wymaga współpracy wszystkich stron zaangażowanych i reorganizacji sposobu pracy i życia prywatnego – innego niż to było przed pandemią.

Jak dbać o swój rozwój?

Rzadko dziś rozmawiamy o swoich potrzebach i emocjach. A jest to ważne, bo każda zmiana to jest proces. Warto podzielić sobie każdą z tych rzeczy, które sobie obiecałyśmy na mniejsze etapy. Dobrze jest też się nagrodzić po każdym z nich i cierpliwie pracować na to, wizualizować sobie to, co jest przyjemne w tym procesie i to, co jest dla nas trudne – podkreśla Skoczylas. Zmiana to wyjście ze strefy komfortu, czyli w miejsce, którego trochę nie znamy. Natomiast to właśnie po wyjściu ze strefy komfortu możliwy jest rozwój.

Jak zrealizować swój cel?

Jeżeli każdy cel, jak duży by on nie był, podzielimy sobie na mniejsze etapy, to za te małe etapy warto jest też pomyśleć o małych nagrodach. To może być coś, co zupełnie nic nie kosztuje: przeznaczenie czasu na spotkanie lub chociaż rozmowę z przyjaciółką. To, czego nam teraz brakuje, to na pewno relacje. A relacje wpływają na nasze długie i szczęśliwe życie. Małą nagrodą może być też spacer lub chwila refleksji czy medytacji, czas poświęcony na czytanie książki.

Jak radzić sobie ze stresem?

Jedną z najlepszych metod radzenia sobie ze stresem, oprócz panowania nad oddechem, jest rozmowa z drugą osobą. Dla kobiety np. z przyjaciółką, matką, córką, z kimś, komu ufasz, bo on cię zrozumie. […] Dobra rada dla osób w związkach? Rozmawiać ze sobą jak najwięcej się da, bo ta rozmowa jest rzeczą najważniejszą.

Ważne jest zadawanie sobie pytań, bo nasz mózg jest jak wyszukiwarka Google i on zawsze znajdzie odpowiedź na dobrze zadane pytanie. Tylko właśnie: to musi być dobrze zadane pytanie, nastawione na rozwiązania i to rozwiązania win-win, wygranego dla dwóch stron – podsumowuje Skoczylas.

Anna Skoczylas - mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, terapeuta holistyczny, wykładowca SGH oraz Brian Tracy International, praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorka książki: „Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów”.