Olimpiada jest wydarzeniem, które nie trwa tylko dwa dni. Dwa dni to jest sam finał, natomiast całość tego procesu zaczyna się dużo wcześniej. W tej chwili kończymy IX edycję i za chwilę zaczynamy X. Dla uczestników edycja 10 zacznie się już na początku września, czyli w momencie, kiedy powrócą po wakacjach do szkół. Wtedy prześlemy im 5 propozycji tematów, na których będą przygotowywać jedną ze swoich prac. Jeden temat wybierają i mogą tutaj w różnych formach dziennikarskich sprawdzić się. Formy rzeczywiście proponujemy bardzo różne. Często są pytania, czy trzeba napisać tekst? Waśnie nie. Może być to esej, ale może być na przykład film, może być nagranie audio, może być fotoreportaż, może być fotocast. Czyli bardzo różne formy, które dzisiaj obserwujemy w mediach – mówi Monika Kaczmarek-Śliwińska

Na początku jest tych 5 tematów, o których wspomniałam, były to na przykład: „Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych” czyli taki temat, o którym często mówimy. Rok 2023, rok wyborczy, o tej odpowiedzialności pewnie będziemy mówić więcej. Chociaż też ostatnio mówiliśmy o niej sporo, analizując zachowanie dziennikarzy czy materiał dziennikarzy mediów publicznych przy bardzo smutnej okoliczności samobójstwa jednego z nastolatków. Drugi temat to: „Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych”, tutaj pokazywaliśmy, że chodzi nam na przykład o temat wojny albo temat pandemii, czyli znowu taki temat współczesny, gdzie ten młody człowiek może pokazać, może zastanowić się, bo to jest praca którą przygotowuje, to nie jest szybko w czasie testu, gdzie te media mogą być, jak powinny działać – dodaje Monika Kaczmarek-Śliwińska.

