Jak duża będzie determinacja Rosji w wojnie z Ukrainą i Zachodu we wspieraniu tego kraju? Jakie militarne nauczki płyną z trwającego za miedzą konfliktu - o tym mówi nam Norbert Bączyk, historyk, publicysta, specjalista od tematyki militarnej, współauto podcastu "Wojenne historie'.

W drugiej części (38:45) zastanawiamy się, co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym, mającą ponoć odblokować KPO oraz co może wyniknąć z ostatniej skargi Komisji Europejskiej do TSUE na działalność polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.