Czy ustawa o SN wystarczy Komisji Europejskiej, by zwolnić ręczny hamulec na KPO? Czy wieloletnia perspektywa finansowa, której inaugurację właśnie z pompą ogłosił rząd zaleje nas strumieniami euro, czy mogą być problemy jak przy funduszu odbudowy o tym rozmawiamy z europosłem PO Janem Olbrychtem.

W drugiej części (36:22) rozważamy polityczne skutki afery "Willa Plus" oraz to, co może wyjść z przetasowań po stronie opozycji.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.

