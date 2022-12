Reklama

Jaki wpływ na kampanię wyborczą i ostatecznie na wynik wyborów będzie miało podejście PiS do samorządów? I jak w końcu będzie wyglądała sama kampania wyborcza?

„Każdy, kto choć trochę orientuje się w polskiej polityce wie, że Jarosław Kaczyński i PiS nie pałają jakąś do samorządów, a zwłaszcza do ich autonomii. I mam wrażenie, że prezes w ostatnim czasie wrócił bardzo mocno do tej retoryki. Wróciły duchy sprzed 4 lat...” – mówi Tomasz Żółciak.

Reklama

„Nie wiem, czy to jest tak, że Jarosław Kaczyński nie lubi samorządów, bo mówiąc trochę ironicznie, on je lubi, ale jeszcze bardziej lubi rząd, a zwłaszcza jeszcze bardziej lubi rządzić. I to od początku władzy PiS widać wzmacnianie tej władzy centralnej kosztem władzy samorządowej, Kaczyński wprost się za tym opowiada. Gdzieś tam w tle cały czas jest, sami to opisywaliśmy, likwidacja władzy powiatów i zwiększenie liczby województw” – odpowiada Grzegorz Osiecki.

Zapraszamy do wysłuchania całego podcastu.