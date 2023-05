Gośćmi Marcina Cichońskiego w podcaście „DGPTalk Po Stronie Kultury” są Katarzyna „Kafi” Sondej, wokalistka oraz Piotr Banach, muzyk z zespołu BAiKA.

Związek, para

Razem mieszkamy. Razem tworzymy. To są wyzwania, ale jest bardzo dużo z tego frajdy. Pracując na jednym polu, wpływamy na drugie. Żeby się dotrzeć jako artyści, musieliśmy się dotrzeć jako para, żeby się dotrzeć jako para, musieliśmy jako artyści. To wzajemnie sobie pomagało. Oczywiście, że to jest nasz wewnętrzny świat. Ludzie mówią o nas „kosmici”. Nasze życie, nasze podejście do wielu spraw jest niespotykane, tworzymy własny mikroświat – Piotr Banach.

Z tekstami jest fajna sytuacja współpracy, może wręcz symbiozy. Reprezentujemy dwa różne podejścia do tekstu ze względu na różne epoki, w których żeśmy się wychowywali. Ja Jestem z epoki, kiedy mówiło się, że dobry tekst, poezja generalnie jest wtedy, kiedy za pomocą czterech zdań opowie się to, co komuś innemu zajmie zdań szesnaście. Kafi już jest z epoki, gdzie było dużo śpiewania, sześćdziesiąt zwrotek – dodaje Banach.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!