Piosenki, których nikt nie chciał

– Od jakiegoś czasu starałem sobie znaleźć miejsce, środek wyrazu i dowodem na to był pomysł na płytę producencką, gdzie ja zapraszam kolegów, koleżanki, które śpiewają, a ja robię piosenki, wydajemy taką składankę, tak bym to nazwał. Szukałem współpracy producenckiej, kogoś dla kogo mógłbym zrobić piosenkę. Różnym ludziom wysyłałem te piosenki, stąd m.in. wzięła się koncepcja na tytuł „Piosenki, których nikt nie chciał” – mówi Piotr „Rubens” Rubik.

– Mnie bardzo dobrze było w tej 2, 3 linii na scenie; 2,3 linii w książeczce na płycie, ja tam się bardzo dobrze czułem. W zasadzie to by mogło dalej funkcjonować i tam było naprawdę bardzo dobrze i jest nadal, bo jeszcze gram z Darią koncerty do końca roku. Po co ja to robię? Skąd pomysł na tę niepodległość? Po 10 latach przyjazdu do Warszawy przyjrzałem się swojej aktywności zawodowej. Ja przez te 10 lat, co weekend wsiadam do busa i jadę grać koncert i nawet tak mocne rzeczy naładowane dopaminą, adrenaliną, jak granie koncertów na gitarze, po 10 latach może spowszednieć – dodaje Piotr „Rubens” Rubik.

Piotr „Rubens” Rubik – gitarzysta, songwriter i wokalista.