Reklama

BeMy. Jak tworzą bracia Rosinscy?

– Za naszą muzyka stoi bardzo dużo rozkminy, pracy, która polega też na tym, żeby nasłuchiwać bardzo dużo muzyki z bardzo różnych perspektyw, nie samo słuchanie tylko wyrozumienie każdej piosenki, dlaczego pojawiają się takie emocje przy tej piosence, a nie przy innej. To jest duża praca, rozkmina, która powoduje, że później w twoim mózgu masz paletę, narzędzie, którego będziesz używać w trakcie pisania – mówi Mattia Rosinski.

Reklama

Polski, angielski, czy francuski?

– Angielski, najwięcej utworów robi się w tym języku, to bardzo melodyczny język. Najtrudniej jest pisać po polsku bo jest bardzo dużo akcentowania, nie można go przekręcać. Na szczęście nie śpiewamy po polsku więc to nie jest nasz problem – dodaje Rosinski.

BeMy – polsko-francuski zespół muzyczny