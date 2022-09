Reklama

Catz 'n Dogz

– Na pewno jesteśmy bardziej znani za granicą, może przez to, że nasza muzyka jest bardziej popularna za granicą niż w Polsce. Jednak to się w ostatnim czasie wyrównuje, coraz więcej ludzi przychodzi na nasze koncerty w Polsce. Jesteśmy w tej średniej lidze i rozmawiałem o tym ostatnio z Wojtkiem (red. Wojciech Tarańczuk - Vojtek), że bycie takim headlinerem i bycie na plakacie w tej topowej części, niesie za sobą dużo stresu i presji, a nam z Wojtkiem najbardziej zależy na tym żeby robić to co lubimy, a nie zawsze ta muzyka jest popularna – mówi Grzegorz Demiańczuk (Greg)

– Przez te 20 lat przeszliśmy przez wiele cykli. Raz popularna jest muzyka mocniejsza, raz taka jaką my gramy, czyli house. Staramy się nie zamykać w tym naszym stylu muzycznym i dzięki temu robimy to, co lubimy, to jest dla nas najważniejsze. Może dlatego też jesteśmy w tej średniej półce, nam to nie przeszkadza, gramy dużo i to nas cieszy – dodaje Greg.

