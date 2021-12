W listopadzie 2021 ukazał się album "NOVIKA 2.0", którym artystka świętuje 20-lecie działalności na scenie muzycznej. Płyta zawiera dwadzieścia utworów w nowych aranżacjach, a ich wykonania i produkcji podjęli się m.in.: Bokka, Buslav, Szatt czy Baasch.

Gościem Marcina Cichońskiego w najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Kasia "Novika" Nowicka – wokalistka, DJ-ka, dziennikarka muzyczna.

Jak powstał pomysł na jubileuszową płytę? Dlaczego Novika sięgnęła po właśnie te utwory? W jaki sposób wspiera młodych artystów? Posłuchajcie!

O PRACY NAD ALBUMEM "NOVIKA 2.0"

Zdecydowałam się na wydanie albumu "Novika 2.0", ponieważ mam poczucie, że to, co było w przeszłości, niekoniecznie przebiło się tak szeroko, jak bym sobie tego życzyła. Wierzę w potencjał tych utworów.

Ta płyta to nie jest taki zestaw hitów, które wszyscy bardzo dobrze znają. Oczywiście, jest tam też kilka takich piosenek, które każdy zna, np. "T.time".

Jednak myślę, że większość z tych piosenek wcześniej dotarła przede wszystkim do obiorcy, który interesuje się tym, co robię. Może "na świeżo" dotrą też do kogoś zupełnie nowego. A jeszcze podane w nowej aranżacji, mogą zainteresować jeszcze inne grono odbiorców – wyjaśnia Novika.

O GOŚCIACH NA PŁYCIE "NOVIKA 2.0"

Muszę powiedzieć, że to było bardzo miłe, że nikt mi nie odmówił, kiedy proponowałam udział w tym projekcie. Wszyscy zareagowali z entuzjazmem na ten koncept.

Myślę, że też dlatego, że wybierałam artystów, z którymi coś mnie łączy i każdy chciał dorzucić swoją cegiełkę. Także po to, żeby mieć takie fajne wspomnienia związane ze mną.

Na tej płycie jest ponad 30 artystów skumulowanych w 20 utworach. Mam tu na myśli, zarówno muzyków, jak i producentów. To naprawdę ciekawa mieszanka i warto po nią sięgnąć – opowiada Novika.

O PRACY W RADIO I PROMOWANIU MŁODYCH TALENTÓW

Zaczęłam pracować w radio w roku 1998, jeśli dobrze pamiętam i właściwie cały czas mam swoje audycje autorskie. W tym samym czasie zaczęłam też tworzyć. Trudno mi więc powiedzieć, na ile praca w radio miała wpływ na mój proces tworzenia.

Na pewno nie ma we mnie czegoś takiego, że jestem prezenterką, która jest wokalistką i jako wokalistka komuś zazdroszczę, więc specjalnie go nie zagram.

Ja wręcz czuję w sobie taką misję wsparcia młodych artystów. Myślę, że podchodzę do nich inaczej niż dziennikarz, który nie śpiewa. Bardzo się staram, żeby jak najmniej mi umykało w natłoku nadsyłanych utworów – mówi Novika.

