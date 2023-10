Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Maciej Herman, dyrektor Zarządzający w firmie Wedel.

Jak światowa sytuacja gospodarcza wpływa na rynek czekolady?

Obecna sytuacja na rynku słodyczy czekoladowych nie jest tak zmienna, jak w ubiegłym roku, jednak nadal trudno o duży optymizm. Cały czas towarzyszą nam pewne sytuacje związane z makroekonomiczną w Polsce, jak też czynniki światowe z wojną w Ukrainie na pierwszym miejscu. Sytuacja polskiej gospodarki jest na pewno bardziej stabilna niż w zeszłym roku, kiedy była bardzo trudna do przewidzenia. Cały czas my, producenci słodyczy musimy być bardzo elastyczni i szybko reagować na zmieniające się warunki funkcjonowania. Przede wszystkim mam tutaj na myśli ceny surowców i w związku z tym rosnące. Takim największym wyzwaniem w tym roku dla producentów słodyczy czekoladowych jest bardzo dynamiczny wzrost cen kakao, które w ciągu ostatniego roku zdrożało o ponad połowę. Jego cena w tej chwili jest najwyższa od ponad 50 lat – mówi Maciej Herman.

Ile czekolady spożywają Polacy?

Jeśli popatrzymy sobie na dłuższą perspektywę, czyli powiedzmy ostatnie 10 lat, plus minus, to faktycznie z roku na rok niewiele, ale konsumpcja w Polsce rośnie. Jeśli chodzi o przyszłość, te przewidywania są podobne. Mamy do czynienia z cyklem koniunkturalnym gospodarczym. W związku z tym w tym roku, od kilku miesięcy obserwujemy spadek konsumpcji w Polsce. On jest bardzo silnie skorelowany ze wzrostem cen generalnie, żywności, chemii gospodarczej, kosztów życia. Ceny są kompensowane. Mówię tutaj o cenach energii dla konsumentów, czy cenach benzyny. To są sztuczne narzędzia wdrażane przez ustawodawcę. Natomiast ceny, które płacimy w sklepach, są znacząco wyższe niż rok temu. Natomiast tak jak wspomniałem, to jest pewien cykl gospodarczy, więc my zakładamy, że w dłuższej perspektywie kilka lat do przodu konsumpcja nadal będzie rosła – dodaje Herman.