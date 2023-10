Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Paweł Orłowski, wiceprezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

EuroSkills Gdańsk 2023

W długiej historii Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo to było największe wydarzenie. I w takim ujęciu logistycznym, ale też przestrzennym. Oprócz naszego obiektu Amber Expo, 12000 m², było dodatkowych 11 hal tymczasowych o bardzo wysokim standardzie. Część osób w ogóle nie miało świadomości, że jest w obiekcie tymczasowym. To na pewno było ogromne wyzwanie, operacyjne, logistyczne. Wymagało u nas stworzenia specjalnych zespołów, które się uzupełniały, które mogły podejść kompleksowo do sprawy. Tak więc wymiarze technicznym, operacyjnym, ale także organizacyjnym, marketingowym to było duże wyzwanie, ale dzięki współpracy, którą mamy z naszymi stałymi partnerami zakończone sukcesem – mówi Paweł Orłowski.

Co zadecydowało o wyborze Amber Expo?

Kompleksowość o oferty, od samego obiektu, przez różnego rodzaju usługi dodatkowe, dotyczące samego zarządzania wydarzeniem, usług technicznych, cateringu. To z pewnością także nasze dodatkowe wsparcie poprzez marketing, promocję wydarzenia, budowę frekwencji na wydarzeniu. Tu wchodzimy w te dwa dodatkowe obszary. Silna relacja z organami prowadzącymi szkoły, z decydentami publicznymi, głównie w mieście Gdańsku i w całym regionie pomorskim, gdzie my mogliśmy także samodzielnie wspierać wydarzenie. A tutaj kluczem jest frekwencja, udział samych uczniów, zawodowców. Nasza ambicja, żeby to wydarzenie wypadło jak najlepiej, żeby FRSE mogło osiągnąć i ogłosić sukces – dodaje Orłowski.