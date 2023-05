Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Eryk Frontczak, Carbon Product Manager w Heavy Finance.

Rolnictwo zrównoważone

Ma na celu przede wszystkim wzbogacenie zdrowia gleby i sprawienia, żeby rolnictwo miały jak najmniejszy negatywny skutek na nasze środowisko naturalne. Rolnictwo w obecnym czasie przyczynianie się do nawet 20 lub 30 proc. (CO2 – przyp. red.), jeżeli chodzi o globalne emisje. W Polsce mówimy tutaj o około 34 milionach ton rocznie generowane do atmosfery, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla. Rolnictwo zrównoważone sprawia, że ta liczba może drastycznie spaść. Nawet mówimy tutaj o potencjale sekwestracji, czyli rolnictwo zamiast być sektorem, który przyczynia się do wzrostu w naszej atmosferze, może być sektorem, który ten poziom zmniejsza – mówi Eryk Frontczak.

Rolnictwo bezorkowe jest jednym z najważniejszych elementów rolnictwa zrównoważonego. Dużo osób kojarzy rolnictwo, z orką, pługiem. Należy jednak tutaj zauważyć, że przez tysiące lat ludzie nie używali pługa, a byli w stanie w odpowiedni sposób kultywować i uprawiać różnego rodzaju uprawy. Mówimy tutaj teoretycznie o powrocie do przyszłości, ale należy podkreślić, że z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy, która jest w naszym posiadaniu, uprawa bezorkowa jest jak najbardziej możliwa – dodaje Frontczak.