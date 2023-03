Czy kobiety pracują w IT?

Na jakich stanowiskach kobiety pracują IT?

Ile zarabiają kobiety w IT?

Kobiety do branży IT trafiają z przeróżnych źródeł, tak jak zresztą mężczyźni. Zawsze mówię, że powinno się unikać takich stwierdzeń czy sposobu myślenia w którym mówimy że kobiety do branży IT trafiają w jakiś dziwny sposób, czy są w niej egzotyczne. Na szczęście z roku na rok kobiet w tej branży jest coraz więcej. Są różne dane natomiast jest to około 20 do 25% kobiet w branży technologicznej – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok.

Branża IT to nie tylko programowanie, to jest dużo więcej. Często mówimy że to jest taki parasol pod którym mogą się skryć przeróżne specjalizacje jedynie ocierające się o programowanie. W tegorocznym badaniu Kobiety w IT 2023 okazało się, że 15% kobiet w branży zajmuje się Testingiem. Testowaniem aplikacji, testowaniem systemów – dodaje Magdalena Gawłowska-Bujok.

