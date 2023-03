Jaki samochód używany kupić?

Jakie samochody używane są najczęściej kupowane w Polsce?

Czy Polacy lubią pomarańczowe auta?

Jak kupić bezawaryjne, używane auto?

Internetowy samochód roku 2022

Od wielu lat wydajemy takie podsumowanie motoryzacyjnej polski. Co Polacy szukają i co kupują, bo tak jak ze wszystkim to co chcielibyśmy mieć nie zawsze przekłada się na to co fizycznie kupujemy – mówi Łukasz Juskowiak

Rynek aut nowych aż tak mocno nie spadł w zeszłym roku. Trzeba podkreślić, że w zeszłym roku kupiliśmy mniej aut i mniej aut między sobą sprzedaliśmy na rynku wtórnym. Auta nowe spadły mniej niż auta używane. Kupiliśmy około 20% mniej aut używanych w zeszłym roku – dodaje Juskowiak

Zakup auta to jest drugi najważniejszy i najtrudniejszy zakup w naszym życiu zaraz po nieruchomości. Przykładamy do tego wielką wagę, średnio auto zmieniamy co 7 lat. Jest to bardzo ważna decyzja, rzadko podejmujemy ją sami i staramy się, żeby była dobra – komentuje Łukasz Juskowiak.

