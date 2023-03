Z czym kojarzy się Francja? Co produkują Francuzi w Polsce? Jakie firmy francuskie są w Polsce? Jakie firmy z Polski prowadzą działalność gospodarczą we Francji?

Francuskie firmy wtopiły się w krajobraz gospodarczy polski tak bardzo, że czasami mamy kłopot, żeby zidentyfikować te firmy jako francuskie. Są obecne we wszystkich sektorach więc jeślibyśmy spojrzeli na poszczególne branże, to w każdej z nich aspekt francuski odnajdziemy. (…) Tych firm w Polsce jest ponad 1100 – mówi Joanna Jaroch-Pszeniczna.

Reklama

Coraz więcej firm dużych rozwija się we Francji, ale widzimy też ogromne zainteresowanie firm polskich, które chciałoby rozpocząć poprzez sprzedaż swoich produktów we Francji. Mamy coraz więcej zapytań i w ramach takich planów, o których też może porozmawiamy jednym z takich tematów, który będziemy chcieli zgłębić to właśnie wesprzeć polskie firmy w sprzedaży produktów na rynek francuski poprzez chociażby stworzenie klubu eksportera, żeby narzędziowo pokazać firmom jak działać - dodaje Jaroch-Pszeniczna.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!