Ile czasu spędzamy przy telefonie? Jak korzystamy ze smartfonu? Czy często i łatwo przyzwyczajamy się do aplikacji?

Telefon - nieodłączny przyjaciel

Absolutnie tak, zgadzam się, ciężko wyobrazić sobie życie bez smartfona i to nie tylko pokazują takie nasze życiowe doświadczenia ale pokazują też przeróżne badania, tutaj się będę posiłkował na przykład takim raportem (…) State of Mobile 2023 który pokazuje że średni czas używania smartfona co mnie osobiście przeraża, bo nie wyobrażam sobie żebym to robił tyle godzin dziennie, to jest 5 godzin, są kraje w których ten czas przekracza grubo ponad 5 godzin – mówi Marek Oczkowski.

Według badania App Flyer 49% aplikacji jest usuwanych w ciągu miesiąca, nawet co czwarta w ciągu jednej doby. Nie przywiązujemy się do aplikacji. Bardzo często jest tak że instalujemy aplikacje z jakiegoś powodu, dla szybkiej rozrywki, dla szybkiego zastrzyku dopaminy. Komu się nie zdarzyło zainstalować właśnie jakieś gierki na test, na szybkie pogranie, sprawdzenie czegoś niech pierwszy rzuci kamieniem. Mi to się absolutnie regularnie do pewnego momentu rzeczywiście zdarzało ściągnąć coś, pobrać, pograć przez chwilę i jakby stwierdzić nie, nie to nie jest to nie jest dla mnie ja w sumie nie mam 2 godzin dziennie, żeby poświęcać to ten czas na grę na telefonie – dodaje Marek Oczkowski.

