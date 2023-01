Czy warto otwierać działalność gospodarczą?

– To zależy, jakie ktoś ma życiowe plany, jakie ma cechy osobowości, jakie ma kompetencje i w jaki sposób podchodzi do niepewnych czasów. Jakbyśmy się trochę cofnęli w historii i zerknęli na to, jak wyglądał XVI wiek i różnego rodzaju wojny, innego rodzaju perturbacje, które wówczas występowały, to pewnie z dzisiejszej perspektywy, żyjąc w 2023 roku uznalibyśmy, że tamte czasy to dopiero były niepewne, a nasze są bardzo pewne. Niepewność, czy zmienność jest zjawiskiem, które nazwałbym uniwersalnym tzn. ona zawsze występuje – mówi Mateusz Grzesiak.

– Przechodząc do kwestii osobowościowych przedsiębiorców, jaką ktoś ma tolerancję na dynamikę zmian, to po prostu łatwiej się w niej odnajdzie, albo mniej. Każdy z nas potrzebuje stabilizacji, natomiast niektórzy mają, ze względu na swoje wychowanie (to jest jeden z aspektów kulturowych), mniejszą lub większą tolerancję na występowanie zmian w ich środowisku – dodaje Mateusz Grzesiak.

Mateusz Grzesiak – psycholog, konsultant biznesowy, wykładowca Akademii WSB.