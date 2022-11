Co to jest fair trade?

– Fair trade tłumaczymy jako sprawiedliwy handel i to pojęcie dotyczy ruchu, oddolnego, społecznego, ale także biznesowego, w którym staramy się współpracować z rolnikami i pracownikami na globalnym południu, tak aby te relacje były partnerskie, wszystkie strony były odpowiednio traktowane. Mówiąc wprost, żeby rolnicy z globalnego południa otrzymywali uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę – mówi Michał Bryda-Przybyszewski.

Fair trade, a kraje globalnego południa

– Mówimy o globalnym południu, rolnikach, pracownikach z globalnego południa dlatego, że jest to też poniekąd sprawa kolonializmu, czasów kolonialnych, gdzie wyzysk był na porządku dziennym. W państwach, rejonie, globalnej północy, w zasadzie do tej pory korzystamy z dobrodziejstw krajów południowych, z ich surowców, ale także z rąk pracy tych ludzi. Niestety jak wszyscy wiemy dalej jest to istotny problem często dochodzi do wyzysku, eksploatacji tych regionów i tych ludzi bez żadnych zahamowań – dodaje Michał Bryda-Przybyszewski.

Michał Bryda-Przybyszewski – Fairtrade Polska