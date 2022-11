Wykończenia wnętrz. Polacy chętnie sięgają po jakościowe rozwiązania

– Może trochę z przymrużeniem oka, ale w Polsce jest często tak, że jak ktoś zarobi pieniądze, to w pierwszej kolejności kupuje sobie lepszy samochód. Później, jak już kupi ten samochód to przyjdzie czas na apartament lub dom wyposażony i wykończony na wysokim poziomie. Moim zdaniem, to można teraz obserwować i w większych miastach to się dzieje. Podczas pandemii był boom i był boom na popularne baumarkety, bo tak wygląda ten rynek. 80% tego rynku jest w postaci półki, która jest bardzo dostępna cenowo, ale jest też 20% rynku, który jest rynkiem wyższym – mówi Krzysztof Kołaszewski.

– Wspomniane 20% rynku dzieli się na architektów, na takie miejsca jak my, rynek ultraluksusowy w postaci ściąganych włoskich kanap za dziesiątki tysięcy euro. Polacy tego oczekują i chcą wyższej jakości. W Polsce przywiązujemy bardzo dużą uwagę gdzie mieszkamy. Dalej jest kult posiadania własnego mieszkania, domu. Mamy jedną z największych liczbę kredytów hipotecznych w Unii – dodaje Krzysztof Kołaszewski.

