Pchnij stówkę do Janka

– To już działa. Wykorzystując działanie naszego asystenta głosowego, wystarczy powiedzieć, tak jak młodzi mówią: Pchnij stówkę i taki przelew zostanie zrealizowany, te pieniądze przejdą głosowo. Klient może także taki przelew zrobić szybko np. blikiem. Coraz więcej klientów z tego korzysta, asystent głosowy to jest już kilkadziesiąt tysięcy rozmów dziennie. Najwięcej jednak oczywiście mamy przelewów tradycyjnych, klasycznych – mówi Michał Macierzyński.

IKO – rekordowa i innowacyjna aplikacja

– 7 mln zainstalowanych aplikacji, każdy klient może mieć do 3 aplikacji, tak więc klientów mamy 5,6 mln. To jest najpopularniejsza aplikacja bankowości mobilnej nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Dwukrotnie, dwa razy z rzędu byliśmy ogłaszani jako najlepsza aplikacja na świecie względem ocen, gwiazdek w storach. Warto też przypomnieć, że IKO powstała jako aplikacja do płatności mobilnych, IKO jest to protoplasta wszystkim znanego systemu BLIK – dodaje Michał Macierzyński.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Michał Macierzyński – Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.