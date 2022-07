Kiedy zabraknie pracy dla informatyków i programistów?

– Powiem z dużą dozą pewności, że na razie nie widać żadnych symptomów na to, że pewnego dnia jesteśmy w stanie ustabilizować sytuację na rynku, to znaczy potrzeby, które są w firmach (trzeba pamiętać, że firmy cały czas się rozwijają i to jest ich celem, żeby się rozwijać) to coraz większa liczba pracowników. Widać wyraźnie, że potrzeby takich firm jak nasza rosną, z uwagi na to, że potrzeby firm naszych klientów rosną. Mimo zwiększenia efektywności pracy kadry naszej firmy, potrzebujemy dodatkowych pracowników. Oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie, że rynek poprzez różnego rodzaju możliwości, czy to uczelnie średnie, czy to uczelnie wyższe, dostarcza odpowiednią liczbę informatyków i programistów, ale tak nie jest. Żadne dane z ostatnich kilkunastu lat nie wskazują, żeby miało to się zmienić – mówi Jacek Drabik.

– Dwa, trzy lat temu mówiłem, że brakuje nam około 50 tys. informatyków, programistów, to dzisiaj, jak słyszę, ta liczba oscyluje w okolicy 80 tys. Nie wygląda na to żeby sytuacja się stabilizowała – dodaje – Drabik.

Jacek Drabik – prezes zarządu spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska.