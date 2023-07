Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor Departamentu Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Czy polskie start-upy podbiją Brazylię?

Dla nas dla środowiska, które jest związane ze startupami, to jest świetny rynek zbytu. To jest wielki rynek, który umożliwia tworzenie wspólnych projektów. Brazylia to też jest rynek, który jest przez nas po prostu nieodkryty. Łatwo jest tam o znalezienie niszy – mówi Magdalena Bohusz-Boguszewska.

Dlaczego sieć badawcza Łukasiewicz inwestuje w start-upy?

To jest nasza naturalna działalność. Jeżeli mówimy o startupach, mówimy też o komercjalizacji. Komercjalizacja to jest nasze zadanie ustawowe. Dwadzieścia dwa instytuty tworzą sieć badawczą Łukasiewicz. Od zawsze miały charakter instytutów badawczo rozwojowych. Od czasu stworzenia sieci jesteśmy bardzo mocno nastawieni na komercjalizację. To też tworzenie startupów. Ubieranie naszych bardzo deep techowych technologii w struktury spółek startupowych – dodaje Bohusz-Boguszewska.