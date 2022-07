Reklama

Voiceboty. Przyszłość, czy teraźniejszość?

– Powiedzenie, że voiceboty to przyszłość to błędne określenie, to teraźniejszość w 100%. W różnych branżach możemy je zauważyć m.in. w rekrutacji, czy szeroko pojętym HR, a to jest to w czym jako Apifonica się specjalizujemy. Jest to jedno z nieoczywistych zastosowań ponieważ, powszechne zastosowanie, z którym wszyscy się spotykamy to obsługa klienta, czy nieszczęsna fotowoltaika, z którą bardzo często kojarzy się bot głosowy. Natomiast rekrutacja i HR to jest coś nieoczywistego i zakładam, że w takich nieoczywistych miejscach coraz częściej będziemy taką technologię spotykać – mówi Bartosz Malinowski, Head of Voicebot Department Apifonica.

Co to jest voicebot?

– Voicebot jest to angielska nazwa. Spolszczając można to nazwać bot głosowy, robot głosowy. Jednym z elementów voicebotów jest sztuczna inteligencja. Jest to technologia, która ma automatyzować monotonne, powtarzalne zadania, które mogą być wrzucone w proces. Najbardziej obrazowy przykład to rozmowa z call center. Mamy jakąś standardową sprawę, przez standardową sprawę, powołując się na jednego z naszych klientów z branży fashion można uznać sprawy, które dotyczą w tym przypadku 40% zgłoszeń do ich call center, czyli statusu zamówienia. Tutaj mamy najbardziej prostą sprawę do zautomatyzowania, dzwonimy do call center i bot głosowy automatycznie na podstawie numeru zamówienia podaje informacje o statusie zamówienia – dodaje Malinowski.

Bartosz Malinowski – Head of Voicebot Department Apifonica.