Sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 odbiła się na rynku dóbr luksusowych, który według raportu KPMG zmalał w 2020 roku o 4,9% w porównaniu z zeszłym rokiem i osiągnął wartość 24 mld zł. Mimo to nadal chętnie kupujemy dobra luksusowe – a jak to wygląda w przypadku nieruchomości luksusowych? Czy jest na nie zapotrzebowanie?

Gościem podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Dariusz Węglicki, który w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) mówi ile kosztują nieruchomości luksusowe i czy taka inwestycja się opłaca. Posłuchajcie!

Czy Polska jest atrakcyjna pod kątem inwestycji w nieruchomości?

Po pierwsze, z punktu widzenia osób indywidualnych, w Polsce brakuje instytucji REIT, czyli: Real Estate Investment Trust. Tak, aby osoby, które mają mniej pieniędzy mogły zainwestować w sposób, który budzi zaufanie. Te prace trwają od wielu lat, w tej chwili obserwuję kolejne podejście do REIT.

Druga kwestia, która kuleje od wielu lat, to są kwestie planistyczne. Nawet ta ustawa Lex Deweloper – niespecjalnie jakieś projekty zostały zrealizowane.

Podatkowo, wg mnie, jest jeden wielki chaos. Nikt tego nie uporządkował w sposób przyzwoity – mówi Dariusz Węglicki.

Czy opłaca się inwestować w nieruchomości luksusowe w Polsce?

Istnieją dobra luksusowe: konsumpcyjne i inwestycyjne. Nieruchomości są typowo inwestycyjnymi dobrami. Powszechna ocena jest taka, że w Polsce nieruchomości luksusowe są niedoszacowane. Nawet porównując to do Pragi, stolicy Czech, to Praga jest o 50% droższa. Nie mówiąc o Berlinie czy Londynie.

Więc można zainwestować i nie liczyć nawet na specjalne przychody z czynszu, bo nie każdego stać na wynajęcie mieszkania za kilkanaście tysięcy złotych. Ale wartość tego mieszkania wzrośnie i na końcu ten efekt zostanie osiągnięty. Uważam, że jak najbardziej warto w takie nieruchomości inwestować, bo jest to dobro inwestycyjne, które na pewno się zwróci, a w sensie cenowym będziemy doganiać przez najbliższe lata Zachód Europy – wyjaśnia Węglicki.

Ile kosztują nieruchomości luksusowe w Warszawie?

W zależności od tego, czy te projekty będą się pojawiały, bo brak jest dobrych działek w centrach miast, a luksus to zwykle centrum miasta. Luksusowych budynków w Polsce jest około sześciu, większość w Warszawie, w tym np. Złota 44. I tu ceny kształtują się w tej chwili na poziomie powyżej 30 tysięcy za metr kwadratowy. Następnych projektów w tej chwili nie widać. A jak powstanie następny, też będzie windował ceny – podsumowuje Dariusz Węglicki.

Dariusz Węglicki - dyrektor zarządzający Catella Polska, z branżą nieruchomości związany od 25 lat.