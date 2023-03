Reklama

Tak jak my mamy swoje obowiązki podatkowe tak organy podatkowe także mają swoje obowiązki, które muszą wypełniać. Kontrole to nic strasznego, to jest coś co wynika z przepisów prawa i coś co się dzieje w obrocie gospodarczym. Wiadomo, że należy zachować szczególną ostrożność i dokładność w kontaktach ze skarbówką – mówi Michał Szczech.

Warto zwrócić uwagę na pewne elementy tej kontroli, czyli na moment wszczęcia kontroli. Wyznacza on wiele terminów, które potem mają w praktyce przyłożenie dla przedsiębiorcy. Kontrola jest wszczynana nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni po doręczeniu zawiadomienia o kontroli. Wszczynana jest poprzez okazanie legitymacji oraz upoważnienia kontrolującego, tak więc najpierw otrzymujemy dokument, że ktoś do nas przyjdzie. Następnie przychodzi do nas urzędnik okazuje swoją legitymację, pokazuje dokument upoważniający go do przeprowadzania kontroli i dopiero wtedy jest wszczęta kontrola – dodaje Michał Szczech.

Definicja należytej staranności

Oczekiwania organów podatkowych są duże, nie ukrywam tego. Problem jest też taki, że nie mamy w przepisach podatkowych, nie mamy w ustawie o podatku od towarów i usług definicji należytej staranności, czy też dobrej wiary, bo jest jeszcze też drugie określenie – komentuje Katarzyna Stypa Sadowska.