Dr Tomasz Rożek to dziennikarz naukowy i popularyzator nauki, autor projektu popularnonaukowego Nauka To Lubię. Choć na co dzień nie zajmuje się tworzeniem technologii kosmicznych, został członkiem High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG).

Celem grupy jest zebranie ekspertów zajmujących się kosmosem, ale nie przemysłem technicznym. Dr Tomasz Rożek w HLAG ma podzielić się swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem związanym z komunikacją naukową i edukacją o kosmosie. W skład grupy wchodzi 12 ekspertów, są to specjaliści z takich dziedzin jak m.in. geopolityka, ekonomia czy wiedza o klimacie, ale jak wymienia w naszej rozmowie dr Tomasz Rożek, również podróżnicy. Jest to np. Norweg, Erling Kagge, pierwszy człowiek, który dotarł pieszo na „trzy bieguny”: Biegun Północny, Biegun Południowy i szczyt Mount Everest.

Członkiem grupy HLAG jest również były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, czy dyrektorka Światowego Forum Ekonomicznego Saadia Zahidi. Celem grupy jest stworzenie raportu zawierającego rekomendację dla kierunków rozwoju ESA. Pierwsze spotkanie HLAG odbyło się we wrześniu w ESA European Space Science and Technology Centre w Noordwyk (Holandia), a następne planowane jest na listopad b.r. Europejska Agencja Kosmiczna: Reklama Specyfiką ESA, w porównaniu do innych światowych agencji kosmicznych, takich jak np. NASA jest fakt, że jest to organizacja międzynarodowa. W skład ESA wchodzi 22 europejskich krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy. Na podstawie osobnej umowy z ESA współpracuje również Kanada. Centrala Europejskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Paryżu (Francja), ale swoje oddziały ma również w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Zadaniem ESA jest zdobycie wiedzy o Ziemi, jej bezpośrednim otoczeniu, przestrzeni naszego Układu Słonecznego i wszechświata, jak również rozwój technologii i usług satelitarnych oraz wsparcie europejskiego przemysłu. Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze … Tylko teraz 56,58zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję