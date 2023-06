Usunięcie bałaganu w danych i skorzystanie z dostępnych narzędzi analityki może pomóc samorządom w lepszym zarządzaniu

Nieumiejętne zarządzanie danymi prowadzi do nieefektywnego wykorzystywania gromadzonych informacji – podkreślali prowadzący warsztaty „Dane na widelcu – jak poradzić sobie z nadmiarem informacji i wykorzystać analitykę w samorządzie” zorganizowane przez PwC Polska podczas Kongresu Perły Samorządu 2023.

– Celem naszych warsztatów jest to, żeby przekonać państwa, że AI i zaawansowana analityka jest użyteczna także do zmieniania rzeczywistości, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego – mówił do samorządowców zgromadzonych na warsztatach Michał Gamrot z PwC Polska.

Wraz z Pawłem Oleszczukiem, również z PwC Polska, przedstawili oni przykłady zastosowania danych geoprzestrzennych w samorządach. To np. ściąganie podatków od nieruchomości na podstawie danych satelitarnych, weryfikacja stanów technicznych budynków i sieci energetycznych czy chociażby walka ze smogiem poprzez monitorowanie poziomu zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym.

Analityka danych działa już w praktyce w wielu samorządach za granicą. W Norwegii ok. 400 gmin wykorzystuje dane do prognoz demograficznych, w tym dotyczących starzenia się społeczeństwa czy prognozowania liczby dzieci na terenie poszczególnych gmin – wskazywał Paweł Oleszczuk.

To informacje przydatne pod kątem dostosowywania usług publicznych do wieku i profilu mieszkańców.

– Prognozy pomagają wprowadzić w sektorze publicznym pewną nieprzypadkowość w prowadzeniu polityk czy we wspieraniu określonych branż i przedsiębiorców. Możemy na podstawie danych podjąć decyzję, że np. określony sektor na poziomie regionu powinien być wspierany, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, fundusze europejskie czy innowacyjność – wyjaśniał Paweł Oleszczuk.

– Można wykorzystać algorytmy – i one nie są skomplikowane – które pozwalają nam podjąć decyzję w pewien powtarzalny sposób, czyli pokazać również, że jest ona wolna od wpływów, nacisków, a po prostu wynika z liczb i z matematyki – dodał.

Inny aspekt to automatyzacja procesów, która – jak mówili prowadzący warsztaty – redukuje czas nudnych i powtarzalnych zadań, przez co znacząco poprawia efektywność instytucji oraz umożliwia lepsze dopasowanie do oczekiwań współczesnego świata.

– Po to jest sztuczna inteligencja i zaawansowana analityka, żeby to ona wykonywała żmudne zadania, a ludzie mogli zajmować się ciekawymi kwestiami – podkreślił Michał Gamrot.

Pytania zadawane podczas warsztatów przez samorządowców dotyczyły przede wszystkim kwestii ustalania liczby mieszkańców i prognozowania zapotrzebowania na usługi publiczne, np. edukacyjne. ©℗