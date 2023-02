Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym, podkreśla, że decyzje ministra zdrowia , rządu i NFZ wprowadzone specustawą ukraińską były jednoznaczne, śmiałe i odważne. Dzięki nim pacjentów z Ukrainy wpuszczono do systemu, dając im niemalże takie same uprawnienia, jakie mają obywatele polscy. – To spowodowało, że świadczeniodawcy szybko przeszli do porządku dziennego nad informacją, że są to tacy sami pacjenci jak wszyscy inni i obsługuje się ich tak samo – wskazuje.