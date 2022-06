„Żadne miasto nie ma tego, co ma Wasilków” – to nie slogan reklamowy, tylko słowa „Piosenki o Wasilkowie”. Utwór i film o tym, jak powstawał, zostały zgłoszone do naszego konkursu na Samorządowego Lidera Komunikacji i Promocji. I w kategorii promocji wygrała. Jury doceniło przedstawienie walorów gminy przez pryzmat pasji i zainteresowań jej mieszkańców w godnej pozazdroszczenia, śpiewającej formie, co sprawiło, że o mieście usłyszały setki tysięcy ludzi od Szczecina po Rzeszów. Nie mniej ważny od niebanalnego pomysłu, dzięki któremu potencjalni inwestorzy i turyści dowiedzieli się o istnieniu Wasilkowa, był fakt, że do realizacji tego projektu udało się zaangażować setki mieszkańców, co wzmocniło poczucie lokalnej tożsamości.