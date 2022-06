Jak zmieniło się nasze otoczenie makroekonomiczne? Które jego elementy zostaną w nami na trwałe, a które są przejściowe? I co to oznacza dla samorządowców?

Pewna jest tylko nieustannie otaczająca nas niepewność. Najpierw przyszła pandemia. Teraz jest wojna. Ale czekają nas w przyszłości także inne kryzysy, przed nami problemy z klimatem. Prawda jest taka, że nie wrócimy już do starej rzeczywistości. Kryzysy są po to, żeby się uczyć. I jeżeli pyta pan, co zostanie z nami na trwałe, to zapewne umiejętności korzystania z usług cyfrowych, np. w wielu branżach możemy pracować zdalnie czy możemy załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, to będzie się ona zmieniać. Obecnie mamy wysokie PKB i to się przez pewien czas utrzyma. Trzeba być gotowym na spowolnienie, które już widać w naszych ostatnich majowych badaniach przedsiębiorstw, prowadzonych wspólnie z BGK w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK). Obserwujemy obecnie dużą niepewność wśród firm, wzrost kosztów działalności i osłabienie popytu, co może zwiastować spowolnienie gospodarcze.

Nie będzie to oznaczać paraliżu, ale z inflacją będziemy musieli żyć jeszcze dłuższy czas. Wysokie stopy procentowe przekładają się na zmiany na rynku mieszkaniowym, który będzie trudniej dostępny dla młodych osób. Tutaj wyzywaniem jest znalezienie miejsc do życia dla uchodźców. Trudno będzie zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe.

Nie chciałabym uogólniać. Każdy samorząd jest inny. Są liderzy, którzy mają różne zasoby. Swego czasu PIE tworzyło scenariusze rozwoju średnich i małych miast. Miasta dokonywały swojej samooceny. Jednym z wniosków było to, że miasta nie są jednakowe. Podzieliliśmy je wtedy na pewne grupy miast podobnych i dla tych grup pisaliśmy scenariusze rozwoju. I myślę, że teraz też miasta mają różne wyzwania i w różny sposób będą sobie próbowały z nimi radzić. Kiedy badaliśmy miasta w czasach pandemii, okazało się, że 60 proc. ma bardzo złą albo złą sytuacją społeczno-gospodarczą, a bardzo dobrą i dobrą miało 40 proc. W tym przypadku też będzie można obserwować podział. Wyzwaniem w trakcie pandemii było zapewnienie bezpieczeństwa. Teraz trzeba sobie radzić z napływem dużej liczby osób. Z jednej strony to są zasoby ludzkie, które mogą wzbogacić rynek pracy, z drugiej trzeba nowym mieszkańcom, nie zapominając o starych mieszkańcach, oferować odpowiedniej jakości usługi, a to wyzwanie leżące po stronie samorządów. Myślę, że samorządy staną na wysokości zadania.

Uważaliśmy, że sankcje szybko uderzą w Rosję i Putin się wycofa. To tak nie działa. Teraz został zakręcony kurek z gazem, nie wiemy, co będzie dalej. Dlatego musimy pracować nad uniezależnieniem od rosyjskich surowców. To jest współpraca z innymi państwami, ale także myślenie o odnawialnych źródłach energii. Pomysłów jest wiele. I tu wracam do tego, co mówiłam na początku: kryzysy są po coś. Dają przestrzeń na pojawianie się nowych pomysłów. Kryzysy zmieniają postrzeganie obronności, klimatu, biznesu, ale i stylu życia. W tym ostatnim też się zmienia sytuacja: z bardzo konsumpcyjnego stylu życia przeszliśmy w bardziej roztropne myślenie o przyszłości. ©℗