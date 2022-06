Ostatnie kontrole NIK wskazują na to, że działania zarówno Ministerstwa Klimatu, jak i niższych szczebli władzy nie były wystarczające, by faktycznie ograniczyć wytwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych oraz by gospodarowanie nimi było prawidłowe. – Przykładowo ministerstwo nie dysponowało rzetelnymi danymi dotyczącymi zagospodarowania tworzyw sztucznych – systemy resortu i GUS były różne – mówiła dr Anna Dąbrowska, doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Gdańsku. Jak dodała, według szacunków NIK w trzech z pięciu województw, które były objęte kontrolą, głównym sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych było składowanie, a w dwóch kolejnych – przekształcanie termiczne.

Co rekomenduje NIK? – By minister klimatu przyspieszył prace nad przechodzeniem do zamkniętego obiegu w gospodarowaniu odpadami . A także m.in. przyjęcie standardów do ekoprojektowania opakowań z tworzyw sztucznych czy opracowanie systemu ROP w taki sposób, by zapewnił on pokrycie realnych kosztów zbierania i przetwarzania odpadów. A także edukowanie nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także dorosłych – relacjonowała Anna Dąbrowska.

Wśród przyczyn problemów z segregacją odpadów wymienił m.in. to, że w większości przypadków kampanie informacyjne skierowane do mieszkańców, delikatnie mówiąc, nie są idealne. – Poza tym systemy zbiórki w różnych gminach były różne, co powodowało, że ludzie się gubili – tłumaczył. – W Europie Zachodniej, np. w Niemczech, ludzie byli uczeni selektywnej zbiórki bardzo wysokimi karami i częstymi kontrolami. U nas tego brakuje – akcentował ekspert.

Z kolei Ewelina Staniewicz, dyrektor organizacyjny w spółce Eko Dolina, wśród sposobów na poprawę selektywnej zbiórki odpadów wymieniła m.in. pracę u podstaw. – Kluczowe jest promowanie zasad poprawnej selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci, młodzieży, dorosłych – mówiła. Jak dodała, ważnym aspektem jest również wdrażanie hierarchii postępowania z odpadami, tj. zapobieganie ich powstawaniu, ponowne użycie, recykling. – Już na etapie powstawania produktu warto przemyśleć to, by był on przyjazny środowisku (ekoprojektowanie). Ważne jest też ograniczenie ilości opakowań, możliwość łatwego naprawienia produktu czy wydłużenie czasu eksploatacji.

Natomiast Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, mówił, że tylko 35 proc. żółtego worka trafia do recyklingu. – Na pozostałe 65 proc., choć są to tworzywa sztuczne, nie ma popytu, bo nie są to tak atrakcyjne odpady jak butelki PET czy duże opakowania po chemii gospodarczej – opisywał. Według niego to efekt m.in. niskiej konkurencji na rynku recyklerów, w efekcie czego mogą oni przebierać w odpadach.

Z czego ona wynika? – Z trudnych warunków do inwestowania – na decyzję środowiskową czeka się 14–24 miesiące. To dla inwestorów z zagranicy zdecydowanie za długo, wybierają więc inne kraje. To tam powstaną instalacje przetwarzające odpady. A my będziemy zdani na małą liczbę recyklerów i eksport odpadów do recyklingu – odpowiedział Konrad Nowakowski. W jego ocenie proces oczekiwania na decyzję powinien trwać od trzech do sześciu miesięcy. – Trzeba przyspieszyć procedury, to niezbędne, by było więcej recyklerów – podkreślił.