Uczestnicy dyskutować będą o najważniejszych wyzwaniach dla gospodarki, trendach rynkowych i innowacjach, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Polsce i Europie. Debaty ekspertów wyznaczą nowe kierunki rozwoju, a różnorodność podejmowanych tematów pozwoli spojrzeć na biznes w szerokiej perspektywie – od ekonomii i finansów, po technologie i zrównoważony rozwój.
O randze wydarzenia świadczą tegoroczni Partnerzy – Porsche Centrum Katowice jako Partner Strategiczny, a także Coca-Cola HBC Polska, Mokate, Komfort, LOYD, Polskie Składy Budowlane, Dieta od Brokuła, Kuchnia Vikinga, ON Lemon, MBA System, Nacomi, Savicki Jewellery i inni. Silne zaplecze merytoryczne tworzą również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Jagielloński.
Oprawę medialną zapewniają Dziennik Gazeta Prawna, Panorama Gospodarcza, TVP3 Katowice, TVP Info, Radio Bielsko, Radio Express, Radio Mega i Radio Nuta.