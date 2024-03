21 marca tego roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez ZUS konferencja "EMC - Cyfrowe wyzwania". Eksperci będą dyskutować m.in. o rozwoju e-administracji w oparciu sztuczną inteligencję (AI) oraz o ochronie danych.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10 w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Szamockiej w Warszawie.

Paweł Jaroszek wiceprezes ZUS zaznacza, że dyskusja podzielona jest na trzy panele. Są to: „Rozwój e-administracji w oparciu o data science i AI”, „Wyzwania dla zabezpieczenia społecznego w dobie AI”, panel: „Cyber security – jak skutecznie chronić dane obywateli?”.

"Zakład jest idealnym miejscem, aby dyskutować na temat rozwoju nowoczesnych systemów informatycznych. ZUS ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych z bazą danych o wielkości 170 terabajtów, przetwarzający 900 mln dokumentów rocznie, księgujący 3,8 bln zł uprawnień emerytalnych. "Wdrażamy rozwiązania chmurowe, analitykę big data oraz AI w analizach i kontrolach, automatyzujemy obsługę spraw, redukujemy dług technologiczny w infrastrukturze IT, zwiększamy integrację z rejestrami innych instytucji publicznych" - podkreśla.

"Jako lider e-administracji ZUS jest zorientowany na usługi cyfrowe i elektroniczny kontakt z klientem. Rozwijamy Platformę Usług Elektronicznych z 12 mln profili klientów, przyjmującą rocznie 21 mln wniosków elektronicznych od obywateli, 24 mln e-ZLA oraz 29 mln zapytań o dane od innych instytucji publicznych. Udostępniliśmy e-wizyty, aplikacje mobilne mZUS dla rodziców i lekarzy oraz mobilną legitymację emeryta-rencisty w mObywatelu" - dodaje wiceprezes.

Zwraca uwagę, że ZUS szeroko korzysta ze sztucznej inteligencji. "Obywatele oczekują szybkiego rozpatrywania spraw, co wymaga budowania algorytmów automatycznej obsługi spraw bez udziału człowieka. Dlatego ZUS sięgnął odważnie po sztuczną inteligencję przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia tj. Rodzina 800+, Dobry Start 300+ czy Rodzinny kapitał opiekuńczy. W 2023 r. klienci złożyli ok. 13 mln wniosków w sprawie tych świadczeń. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu, prostym kryteriom uprawnień, pełnej elektronizacji procesu wnioskowania, wysokiej automatyzacji obsługi spraw, realizacja zadania wymaga utrzymania zaledwie około 150-osobowego centrum, a Zakład do 2033 r. zaoszczędzi dla budżetu państwa 3,1 mld zł" - mówi Jaroszek.

Jak zaznacza, ZUS wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy ryzyka występowania nieprawidłowości. "Dzięki temu nie musimy przeprowadzać masowych kontroli. Kierujemy je tam, gdzie istnieje największe ryzyko nadużyć" - dodaje wiceprezes.

Jednocześnie Paweł Jaroszek zachęca wszystkich którzy „nie boją się ZUSu” a są zainteresowani wpływem nowoczesnych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa do rejestrowania się i wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły na stronie www.zus.pl, a spieszyć się trzeba bo liczba miejsc jest ograniczona.