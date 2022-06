Reklama

BNP Paribas Green Film Festival to jedyny w Polsce festiwal, który pokazuje w sposób przekrojowy najlepsze polskie i światowe produkcje mówiące o aktualnych problemach środowiskowych.

Wśród filmów jakie zobaczymy w tym roku są m.in. międzynarodowe produkcje takie jak pokazywana na festiwalu w Cannes AYA (autor: Simon Coulibaly Gillard) czy ANIMAL Cirila Diona , a także nagradzany na światowych festiwalach film EATING OUR WAY TO EXTINCTION z udziałem Kate Winslet czy INVISIBLE DEMONS Rahula Jaina oraz RIVER Jennifer Peedom.

W konkursie zobaczymy też mocną reprezentację polskich filmów. Na festiwal zostało zakwalifikowanych osiem filmów:

w konkursie filmów dokumentalnych: RZECZPOSPOLITA WEGAŃSKA Sławomira Jankowskiego, OSTATNIE POKOLENIE Mikołaja Borowego;

w konkursie reportaży CO Z TĄ WODĄ Macieja Chłopickiego oraz WEGAŃSKA WARSZAWA Marcina Anaszkiewicza, Anny Izabeli Spurek i Tomasza Kiebłasy;

oraz cztery animacje: INSECT Marcina Podolca, MIŁOŚĆ W CZASACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WĘGLU Tomasza Siwińskiego, HORYZONTY Bartłomieja Rybaka oraz BYŁO SOBIE MORZE Joanny Kożuch.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH FILMÓW jest dostępna na stronie: www.greenfestival.pl/official-selection-2022/

Festiwal jest organizowany przez Fundację Green Festival, UN Global Compact Network Poland, sponsorem tytularnym jest Bank BNP Paribas, partnerami instytucjonalnymi: Miasto Kraków, Polski Instytut Sztuk Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami festiwalu są: IKEA, Grupa Canpack oraz PlastMet. Partnerzy festiwalu: Radisson, Patagonia, Open Eyes Economy Summit oraz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Patroni medialni to stacje radiowe Grupy RMF, Onet, Dziennik Gazeta Prawna i telewizja Arte. Więcej na temat festiwalu znajdziecie Państwo na: www.greenfestival.pl.