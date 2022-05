W założeniu wydarzenie ma pokazywać różnorodne działania, które podjęło środowisko akademickie i naukowe w obliczu wojny na Ukrainie, a osią całego przedsięwzięcia jest program, „Solidarni z Ukrainą”, przygotowany w ramach rządowej inicjatywy przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano m.in. panele dotyczące programów dla studentów uchodźców: „Solidarni z Ukrainą – jak wspierać studentów w obliczu wojny”, „Uznanie wykształcenia - otwarte drzwi do integracji” oraz „Wolontariat – my z wami” (w godz. 14.30 – 16.00). W części popołudniowej, od godz. 16.30 do 18.00, odbędzie się panel dyskusyjny „Polsko-Ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość”.

W programie drugiego dnia wydarzenia znalazły się m.in. panele dotyczące programów dla naukowców uchodźców: „Mobilność naukowa i wsparcie naukowców w czasie wojny” oraz „Międzynarodowa współpraca badawcza w obliczu wojny” (w godz. 9.30-11.30). Poza tym zaplanowano także panel dyskusyjny „Crisis is opportunity? Szanse i zagrożenia dla przyszłości polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej” (w godz. 12-13).

Wśród zaproszonych gości jest m.in. ukraiński minister oświaty i nauki, Serhij Szkarłet.

Konferencja odbywać się będzie 12 i 13 maja w Instytucie Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 51).

Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do rejestracji.

Link do rejestracji: https://bit.ly/3LoaFjp

Szczegółowe informacje: www.nawa.gov.pl