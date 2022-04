Reklama

Seminaria „Ryzyko i regulacja w sektorze bankowym” (R&R) to spotkania, które będą gromadziły przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych, ekspertów akademickich i bankowych. Ich celem będzie podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości wśród uczestników rynku finansowego.

Odpowiadając na potrzeby wynikające z napływu uchodźców z objętej wojną Ukrainy, Rada Programowa seminarium zdecydowała, że program tegorocznej edycji seminarium zostanie rozszerzony o dyskusję na temat tego, co sektor finansowy może zaoferować uchodźcom. W dyskusji udział wezmą Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a poprowadzi ją Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Ryzyka i wyzwania wynikające z wojny u naszych granic wpłyną również na zagadnienia poruszane podczas pozostałych sesji seminarium.

Podczas tegorocznej konferencji planujemy poruszyć także następujące tematy:

- Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – co dalej z LtV?

- Ryzyko stopy procentowej kredytów hipotecznych

- Komunikacja z interesariuszami rynku finansowego.



Spotkanie prowadzone będzie w formie dyskusji okrągłego stołu.



Istnieje również możliwość oglądania debat seminarium w sieci, ponieważ będą one transmitowane w czasie rzeczywistym. Dostęp do transmisji będzie otwarty, a zarejestrowani uczestnicy będą mogli zadawać prelegentom pytania na platformie online.

Więcej informacji na stronie: https://www.efcongress.com/ryzyko-i-regulacje-w-sektorze-bankowym/