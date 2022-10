Dlaczego to się udało? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to konsekwentne zbliżanie się punktu granicznego, w którym słychać już było echa tykającego sekundnika. Skala problemu zaczęła przerastać system. I być może ten sekundnik wcale nie przestał tykać, a nawet doszedł do końca. Jednak w innym wymiarze. Eskalacja spiętrzonych emocji, dezorientacji i presji pilnych zmian spowodowała wyrwę w wadliwym systemie opieki zdrowotnej, który aktywizuje się dopiero w momencie ostatecznego zagrożenia.

Drugi, znacznie bardziej niebezpieczny w dłuższej perspektywie, to kwestia ogólnej dostępności leków, które ratują życie i zdrowie Polaków. Tych, które na co dzień widzimy w aptekach i dostajemy w szpitalach. Tutaj uzależnienie Polski sięga jeszcze dalej, bo do Chin i Indii. To stamtąd pochodzi ponad 80 proc. substancji czynnych (czyli aktywnych składników leków). Chiny zdominowały światową produkcję farmaceutyków, zaniżając ceny oraz osiągając efekt światowej skali. To kolejna uprząż, która razem z narastaniem międzynarodowego konfliktu staje się coraz ciaśniejsza i coraz mniej przewidywalna. Warto w tym miejscu wspomnieć kwietniowe wystąpienie szefa chińskiego MSZ, który zapowiedział ,,gotowość do wzmocnienia strategicznej współpracy z Rosją”. Co będzie, kiedy w Pekinie zapadnie decyzja o ograniczeniu eksportu do wybranych krajów ze względu na ich aktywności międzynarodowe? Oczywiście na stole zawsze może być zmiana frontu...