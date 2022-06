- Jeśli trend utrzyma się w III i IV kw., to w całym roku spodziewać się można liczby zawieszonych działalności oscylującej w granicach nawet 200 tys. A to w porównaniu do 2021 r. będzie stanowiło wzrost o 40 proc. - wylicza Tomasz Starzyk, analityk Dun & Bradstreet.