Obojętnie, czy jako naród chcemy to dostrzec czy nie – powoli stajemy się krajem wielu narodowości i kultur. Nie tylko w stolicy kraju, ale w wielu innych ośrodkach z łatwością spotkamy obcokrajowca. I nie jest to dzisiaj jedynie hotel czy spotkanie biznesowe, ale również restauracja czy podróż choćby taksówką. Wszystko, czego jesteśmy świadkami, na razie dzieje się bardzo organicznie i naturalnie. Im szybciej zaczniemy wspierać ten mechanizm, tym większa nadzieja, że pozostaniemy na ścieżce wzrostu. Nie wystarczy tu anemiczna akceptacja zastanej sytuacji. Konieczna jest strategiczna decyzja i konsekwentna realizacja pakietu projektów zachęcających do podjęcia pracy w naszym kraju, budujących równouprawnienie w sferze codziennego życia, dalszego kształcenia i budowania kompetencji zawodowych. Konieczna jest także zmiana podejścia – to nie są już pracownicy tylko sezonowi. Oni chcą tu zamieszkać, założyć rodziny i wiązać z Polską taką samą przyszłość jak nasza.