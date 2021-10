Od lat branża telekomunikacyjna postuluje zmiany w prawie, które usprawnią rozwój infrastruktury, a co za tym idzie dostęp do wysokiej jakości usług dla klientów . Jednym z przykładów jest długo oczekiwana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. (tzw. rozporządzenie kwalifikacyjne). Dlaczego to jest takie ważne? Instalacje radiokomunikacyjne po raz kolejny w świetle regulacji krajowych zostały uznane za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, mimo że nie wynika to z regulacji unijnych. Objęcie instalacji radiokomunikacyjnych koniecznością potencjalnego uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z kluczowych barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej.