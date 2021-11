W zamian czytelnik otrzymuje dobrze napisaną książkę o trudnych problemach. Ładne, dziennikarskie stawianie pytań: no, ale dlaczego chłopi zgodzili się na pańszczyznę? I przejrzyście, bez śladu żargonu historycznego udzielane odpowiedzi. W sumie – opłaca się lektura. Tylko nie mogę pozbyć się urojenia, że z wypiekami na twarzy czytają „Pańszczyznę” nieszczęśni Polacy, którzy chorują z powodu braku w dawnej historii ich kraju zbrodni analogicznych do niewolnictwa i rasizmu. Jak kanie dżdżu łakną dzieł, które zrównają ich z Amerykanami i umożliwią doszlusowanie do czołówki szlachetnych rebeliantów – z jakimś polskim BLM. Czytają u Janickiego głównie te strony, z których wycisną maksimum ohydy polskiego dziedzictwa: na Ukrainie to byliśmy kolonizatorami! Uff, byliśmy podli. Już wiemy, dlaczego Robert Lewandowski i spółka powinni przyklękać przed rozpoczęciem każdego meczu polskiej reprezentacji