Z opisanych we wczorajszym wydaniu DGP założeń do projektu nowelizacji prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC96) wynika, że Ministerstwo Finansów planuje ograniczyć ramy czasowe dla pełnienia urzędu przez przewodniczącego KNF oraz jego zastępców. Resort zaproponował również wprowadzenie okresu karencji dla kadry kierowniczej oraz innych pracowników KNF, którzy chcieliby przejść do kontrolowanych przez siebie spółek.