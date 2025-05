Nie tylko kioskarz ponosi odpowiedzialność za to, że na opakowaniu papierosów znalazła się informacja o ich smaku, która zgodnie z prawem unijnym nie może pojawić się na paczce. Kara może być w takiej sytuacji nałożona również na hurtownika – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wątpliwości co do możliwości rozciągnięcia odpowiedzialności na oba te podmioty powziął austriacki trybunał administracyjny. Sprawa, którą musi rozsądzić, dotyczy praktycznego zastosowania przepisów unijnej dyrektywy 2014/40/UE dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Przewidują one m.in. obowiązek umieszczania na etykietach ostrzeżeń zdrowotnych, które są nieusuwalne i w pełni widoczne.

Na opakowaniu nie mogą znaleźć się jakiekolwiek informacje, np. o cenie albo akcyzie, które zasłaniałyby przekaz o negatywnym wpływie palenia na zdrowie i życie. Prawo zabrania również umieszczania na etykiecie elementów odnoszących się do smaku, zapachu, środków aromatyzujących albo innych dodatków do wyrobów tytoniowych.

Czy hurtownik odpowiada za etykietę papierosów?

Problemem okazało się to, że pewien austriacki hurtownik dostarczył do kiosku opakowania z wyrobami tytoniowymi z etykietą, na której nadrukowano informacje odnoszące się do smaku sprzedawanego produktu. To zachowanie spotkało się z karą ze strony organu administracji, który w maju 2022 r. nałożył grzywnę w wysokości 1000 euro.

Hurtownik nie zgodził się z tą decyzją. Wniósł sprawę do regionalnego sądu administracyjnego, a ten uchylił grzywnę, gdyż uznał, że to sprzedawca, a nie hurtownik, odpowiada za naruszenie przepisów dyrektywy i implementującego je prawa krajowego.

Rozstrzygnięcie TSUE

We wrześniu 2022 r. organ administracji wniósł do austriackiego trybunału administracyjnego skargę rewizyjną. Ten zaś stwierdził, że „należy rozstrzygnąć, czy zakaz wprowadzania do obrotu wyrobu tytoniowego, którego opakowanie jednostkowe jest opatrzone etykietą naruszającą wymogi dotyczące prezentacji tego wyrobu przewidziane zarówno w prawie Unii, jak i w prawie krajowym, znajduje zastosowanie od etapu dostawy tego wyrobu przez hurtownika do punktu detalicznego, czy też dopiero na etapie jego dostawy przez punkt detaliczny konsumentom”. Zapytał o to luksemburski Trybunał, który jednoznacznie wskazał, że obowiązek znajduje zastosowanie już na etapie działań hurtownika. ©℗

orzecznictwo