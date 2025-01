Uzyskanie inicjatywy ustawodawczej, rozszerzenie kompetencji, podejmowanie interwencji w imieniu rolników, którzy obecnie nie mogą korzystać z usług rzecznika MŚP – takie zmiany planuje Biuro Rzecznika MŚP. Kwintesencją zmian ma być nowa nazwa urzędu – Rzecznik Praw Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika MŚP do zmiany

W 2024 r. do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło prawie 2,9 tys. wniosków od działających w Polsce przedsiębiorców z prośbą o interwencje. Urząd podjął ponad 1,8 tys. spraw.

- Chcemy wychodzić naprzeciw tego, czego oczekują od nas polskie firmy. Zajmujemy się sprawami przedsiębiorstw z bardzo szerokiego przekroju branż usługowych i produkcyjnych. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, jakie działają w Polsce – powiedziała w piątek szefowa Biura, Agnieszka Majewska.

Jak poinformowała, w tym roku Biuro planuje duże zmiany w obszarze swojej działalności i rozmawiała na ten temat z Krzysztofem Paszykiem, ministrem rozwoju i technologii, któremu podległa Biuro Rzecznika MŚP.

- Jest zrozumienie dla proponowanych przez z nas zmian. Liczymy, że jeszcze w I półroczu pojawi się projekt ustawy, który pozwoli nam zwiększyć zasięg naszych działań – powiedziała w rozmowie z DGP Majewska.

Co miałoby się znaleźć w pakiecie zmian ustawowych, o które zabiega rzecznik przedsiębiorców? Po pierwsze, urząd chciałby ustawowego rozszerzenia obsługiwanej grupy podmiotów gospodarczych o rolników.

- Zgłasza się do nas wielu rolników, zarówno do oddziałów terenowych, jak i do biura w Warszawie. Niestety, ustawowo jesteśmy ograniczeni i w ich sprawie nie możemy podejmować interwencji – wyjaśniła nam Majewska.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców z inicjatywą ustawodawczą

Drugą istotną zmianą, jaką urząd chce procedować w tym roku, ma być uzyskanie inicjatywy ustawodawczej.

- Brakuje nam tego narzędzia. Według obecnego kształtu ustawy mamy jedynie możliwość opiniowania ustaw i zmian legislacyjnych, a chcemy zrobić krok do przodu i samemu mieć inicjatywę ustawodawczą – wskazała szefowa BRMŚP.

Jak podaje urząd, w Polsce działa obecnie 2,5 mln mikro, małych i średnich firm, które łącznie generują ok. 50 proc. polskiego PKB. Firmy z sektora MŚP zatrudniają też ok. 70 proc. pracowników sektora prywatnego.

Majewska wskazała, że optuje też za rozszerzeniem kompetencji urzędu i zmianę nazwy na Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

Jak sama powiedziała, urząd powinien funkcjonować analogicznie jak Biuro Rzecznika Praw Dzieci, które nie rozdziela dzieci na chłopców i dziewczynki, albo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które też grupuje wszystkich obywateli, a nie jedynie wybraną podgrupę.

- Chcemy dbać o interesy wszystkich polskich firm, także tych największych, niebędących częścią sektora MŚP. One nie potrzebują od nas wsparcia interwencyjnego, bo największe firmy korzystają z własnych kancelarii, ale zgłaszają się do nas w kwestiach legislacyjnych – wyjaśniła.

Biuro Rzecznika MŚP działa do 2018 r. Od czerwca 2024 r. szefuje mu Agnieszka Majewska, która wcześniej przez 5 lat pełniła funkcję pełnomocnika terenowego Rzecznika MŚP w Gdańsku.