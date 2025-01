Główny Urząd Statystyczny opublikował wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2024 r. Dzięki temu przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem poznali wysokość składki zdrowotnej na 2025 rok.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 8 549,18 zł brutto. To wzrost o 781,33 zł w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r., kiedy to wynosiło ono 7767,85 zł brutto.

Przy ustalaniu wysokości składki zdrowotnej liczą się progi przychodu, jakie osiąga przedsiębiorca. Są one trzy: do 60 000 zł, do 300 000 zł i powyżej 300 000 zł.

do 60 000 zł przychodu – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

powyżej 60 000 zł i do 300 000 zł przychodu – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia

powyżej 300 000 zł przychodu – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Oznacza to, że przedsiębiorcy w 2025 roku zapłacą składkę zdrowotną w wysokości odpowiednio: