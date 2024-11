Sejmowe komisje: gospodarki i rozwoju oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, powołały w piątek podkomisję, która zajmie się pracami nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk sejmowy nr: 760). Jej główny cel to zmodyfikowanie zasad działania systemu kaucyjnego, który od 1 października 2025 r. ma objąć butelki PET oraz metalowe puszki (kaucja doliczana do ich ceny wyniesie 50 gr), a od 2026 r. również butelki ze szkła wielorazowego (w ich przypadku kaucja wyniesie 1 zł).

Obecna na posiedzeniu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaapelowała do posłów o jak najszybsze procedowanie nad projektem. Zaznaczyła, że jakiekolwiek opóźnienia mogą przełożyć się na ryzyko nieuchwalenia nowego prawa przed Nowym Rokiem. W praktyce oznaczałoby to, że zaczną obowiązywać przepisy uchwalone przez poprzedni rząd, które wprowadzają regulacje powszechnie krytykowane przez przedsiębiorców oraz ekologów. Paulina Hennig-Kloska przestrzegała przed dramatycznymi konsekwencjami, z którymi mogłoby się wiązać uruchomienie zbiórek na starych zasadach. Najpoważniejsza z nich to wcześniejszy start systemu, bowiem obowiązująca dziś ustawa przewiduje termin 1 stycznia 2025 r. Natomiast projekt nowelizacji zakłada, że zbiórki ruszą dopiero od 1 października.

Nowo powołana podkomisja wysłuchała przedstawicieli producentów, organizacji ekologicznych oraz samorządów. Do ich uwag odniosła się wice minister Anita Sowińska. Przedstawicielka resortu klimatu zaznaczyła, że znaczące zmiany w projekcie ustawy nie są możliwe ze względu na ryzyko utraty unijnej notyfikacji (do Komisji Europejskiej skierowano bowiem projekt w wersji rządowej). Jednocześnie wskazała jednak, że przychyla się do postulatu producentów napojów, domagających się dwumiesięcznego okresu przejściowego dla przystępujących do systemu (w październikowym wywiadzie dla DGP wiceminister stwierdziła, że resort nie dostrzega tego problemu). W praktyce chodzi o to, by producent mógł przez pewien czas sprzedawać jednocześnie napoje w butelkach kaucyjnych oraz tych bez tzw. znaczka kaucji. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, wchodząc do systemu, należy zniszczyć zapasy butelek bez znaczka kaucji. Inny postulat przedsiębiorców, tj. propozycja przeniesienia prawa do własności odpadów z operatora na producenta, nie znalazł zrozumienia u minister Sowińskiej. ©℗