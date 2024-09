Projekt ustawy wdrażającej w Polsce unijny akt o sztucznej inteligencji (AI Act) ma powstać do końca tego roku – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na poniedziałkowej konferencji prasowej wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zapowiedzieli też nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo kraju.

Te ostatnie przygotuje międzyresortowa grupa robocza koordynowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Jak zapewnia ten ostatni resort, rozwiązania będą realizowane z poszanowaniem prawa do prywatności, a prace zespołu zostaną skonsultowane z organizacjami pozarządowymi. Nowe przepisy mają usprawnić walkę z cyberterroryzmem, co wymaga coraz lepszej koordynacji, krótszego czasu reakcji na cyberincydenty oraz skuteczniejszego wykrywania potencjalnych ataków, których motywacje coraz częściej są czysto polityczne lub militarne.

Natomiast ustawa wdrażająca AI Act określi ramy instytucjonalne i prawne umożliwiające stosowanie unijnej regulacji. Weszła ona w życie w sierpniu i w większości zacznie obowiązywać za dwa lata. Z kolei do 2 sierpnia 2025 r. państwa członkowskie powinny wskazać krajowe organy odpowiedzialne za wdrażanie i przestrzeganie AI Actu.

Wicepremier podkreślił, że sztuczna inteligencja ma pomóc w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki, ale narzędzia oparte na tej technologii muszą być bezpieczne dla obywateli.

Środki na innowacje w tym zakresie mogą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ubiegłym tygodniu, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wicepremier Krzysztof Gawkowski i pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego prof. Marta Postuła podpisali umowę, która umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z pożyczek na transformację cyfrową na podstawie technologii chmurowych, AI, internetu rzeczy i big data. Łączna pula środków wynosi ok. 2,8 mld zł. Program ma ruszyć w 2025 r. Małe firmy będą mogły otrzymać do 20 mln zł pożyczki, a większe do 140 mln zł. ©℗