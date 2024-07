Dane, które DGP uzyskał z Komendy Głównej Policji, pokazują nieoczekiwane zjawisko. Okazuje się bowiem, że wbrew obawom większości ekspertów po zeszłorocznej liberalizacji przepisów prawa karnego liczba kradzieży, zamiast wzrosnąć, spadła.

Chodzi o to, że zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego z lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) od 1 października ub.r. kwota, od której kradzież jest traktowana jak przestępstwo, a nie wykroczenie, została podniesiona z 500 zł do 800 zł. W praktyce oznacza to, że trzeba ukraść znacznie więcej, by ponieść surowe konsekwencje. Ta zmiana zaproponowana przez poprzedni rząd spotkała się z oburzeniem ze strony handlowców, którzy prognozowali, że znacznie częściej będą padać łupem rozzuchwalonych bezkarnością złodziejaszków. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich obawy okazały się niezasadne, choć należy zaznaczyć, że na spadek liczby kradzieży mogło się składać wiele niezależnych od legislacji czynników, jak choćby lepszy monitoring w sklepach.