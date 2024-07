Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił prawo komunikacji elektronicznej (dalej: PKE) i towarzyszącą mu ustawę wprowadzającą, z przepisami przejściowymi.

To fundamentalny akt prawny dla tego sektora gospodarki. Nowa regulacja zastąpi obecną ustawę – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej: p.t.).

Dużą część PKE stanowią przepisy poprawiające pozycję konsumentów wobec dostawców usług telekomunikacyjnych. M.in. zobowiązują tych ostatnich, aby jeszcze przed podpisaniem umowy dostarczali potencjalnym klientom prostych i jasnych informacji o jej warunkach. Łatwiej będzie też porównać oferty różnych dostawców, bo powstanie porównywarka, do której telekomy będą musiały składać informacje o parametrach i cenach swoich usług.

Ustawa reguluje ponadto kwestię pieniędzy, które pozostają na kartach przedpłaconych (prepaid) po wygaśnięciu ważności konta. Operatorzy będą je zwracać właścicielom prepaidów.

Nowe przepisy mają też chronić konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych, którzy odwiedzają klientów w domach bez wcześniejszego umówienia. Wprowadzają też zasady doliczania do rachunków za usługi telekomunikacyjne dodatkowych opłat (UFOR – usługa fakultatywnego obciążania rachunku), aby zabezpieczyć najsłabszych uczestników rynku przed nieprzewidzianymi kosztami.

Ponadto PKE obejmuje rozwiązania dotyczące gospodarki częstotliwościami, a także opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tej branży do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowa regulacja powtarza znany z p.t. model bezwarunkowego gromadzenia przez operatorów danych o wszystkich użytkownikach usług telekomunikacyjnych i ich udostępniania policji i innym uprawnionym podmiotom. Przeciwko tym rozwiązaniom występowali m.in. Urząd Ochrony Danych Osobowych i minister ds. UE. Są one bowiem niezgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – jak wskazywał UODO – z konstytucją, europejską konwencją praw człowieka i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Pakiet ustaw PKE zawiera też przepisy o jednolitym standardzie ładowarek do telefonów i innych urządzeń mobilnych (z portem USB-C), będące implementacją unijnej dyrektywy 2022/2380.

Przede wszystkim jednak PKE wdraża do prawa krajowego dyrektywę 2018/1972 ustanawiającą „Europejski kodeks łączności elektronicznej” (EKŁE). Państwa UE miały to zrobić do 21 grudnia 2020 r. i za opóźnienie Komisja Europejska w lipcu 2022 r. złożyła na Polskę skargę do TSUE, domagając się kar (sprawa C-452/22). W marcu br. trybunał nakazał nam zapłacić okresową karę pieniężną i ryczałt. Ta pierwsza wynosi 50 tys. euro dziennie, licząc od dnia ogłoszenia wyroku do chwili usunięcia uchybienia – tj. wdrożenia EKŁE. Wysokość ryczałtu ustalono na 4 mln euro. ©℗

Więcej o retencji danych telekomunikacyjnych w rozmowie z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim na str. A2–3